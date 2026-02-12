Diodes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Diodes hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 391,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 339,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,48 Milliarden USD – ein Plus von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Diodes 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at