Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
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05.11.2026 22:27:55
Diodes Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $43.71 million, or $0.95 per share. This compares with $14.28 million, or $0.31 per share, last year.
Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $54.50 million or $1.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.8% to $532.59 million from $392.17 million last year.
Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.71 Mln. vs. $14.28 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.31 last year. -Revenue: $532.59 Mln vs. $392.17 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.35 Next quarter revenue guidance: $ 550 M
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