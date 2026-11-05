Diodes Inc. Bottom Line Advances In Q3

(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $43.71 million, or $0.95 per share. This compares with $14.28 million, or $0.31 per share, last year.

Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $54.50 million or $1.18 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 35.8% to $532.59 million from $392.17 million last year.

Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $43.71 Mln. vs. $14.28 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.31 last year. -Revenue: $532.59 Mln vs. $392.17 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.35 Next quarter revenue guidance: $ 550 M