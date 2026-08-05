Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
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05.08.2026 22:42:22
Diodes Inc. Reports Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $46.649 million, or $1.00 per share. This compares with $46.098 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $32.475 million or $0.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.7% to $445.529 million from $366.212 million last year.
Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.649 Mln. vs. $46.098 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.99 last year. -Revenue: $445.529 Mln vs. $366.212 Mln last year.
For the third quarter of 2026, we expect revenue to increase to approximately $510 million, plus or minus 3 percent. Non-GAAP adjusted EPS is expected to be $1.05, plus or minus $0.10.
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