Diodes Inc. Reports Advance In Q2 Profit

(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $46.649 million, or $1.00 per share. This compares with $46.098 million, or $0.99 per share, last year.

Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $32.475 million or $0.70 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.7% to $445.529 million from $366.212 million last year.

Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $46.649 Mln. vs. $46.098 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.99 last year. -Revenue: $445.529 Mln vs. $366.212 Mln last year.

For the third quarter of 2026, we expect revenue to increase to approximately $510 million, plus or minus 3 percent. Non-GAAP adjusted EPS is expected to be $1.05, plus or minus $0.10.