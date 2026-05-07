Diodes Returns To Profit In Q1

(RTTNews) - Diodes Inc (DIOD) on Thursday reported first-quarter results with revenue increasing from last year as the company returned to profitability amid stronger operating performance.

Net sales rose to $405.5 million in the first quarter of 2026 from $332.1 million in the same period last year.

Net income came at $15.0 million, or $0.32 per share, compared with a net loss of $4.4 million, or $0.10 per share, in the first quarter of 2025.

DIOD is currently trading after hours at $113.02, up $0.43 or 0.38 percent on the Nasdaq.