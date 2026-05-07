Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
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08.05.2026 00:14:23
Diodes Returns To Profit In Q1
(RTTNews) - Diodes Inc (DIOD) on Thursday reported first-quarter results with revenue increasing from last year as the company returned to profitability amid stronger operating performance.
Net sales rose to $405.5 million in the first quarter of 2026 from $332.1 million in the same period last year.
Net income came at $15.0 million, or $0.32 per share, compared with a net loss of $4.4 million, or $0.10 per share, in the first quarter of 2025.
DIOD is currently trading after hours at $113.02, up $0.43 or 0.38 percent on the Nasdaq.
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