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22.05.2026 06:31:29
Dion Global Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dion Global Solutions hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,65 Prozent auf 27,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,7 Millionen INR gelegen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,080 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,270 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122,64 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 104,73 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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