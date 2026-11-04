Dion Global Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dion Global Solutions hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,09 INR. Im letzten Jahr hatte Dion Global Solutions einen Gewinn von 0,010 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,9 Millionen INR – ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dion Global Solutions 29,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at