Dion Global Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dion Global Solutions ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dion Global Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,150 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,4 Millionen INR – ein Plus von 56,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dion Global Solutions 24,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at