02.03.2026 06:31:29
Dioo Microcircuits A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dioo Microcircuits A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dioo Microcircuits A -0,280 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,2 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 105,2 Millionen CNY.
Dioo Microcircuits A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,190 CNY je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Dioo Microcircuits A mit einem Umsatz von insgesamt 562,05 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 525,38 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,98 Prozent gesteigert.
