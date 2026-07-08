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08.07.2026 06:31:29
Dios Fastigheter AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dios Fastigheter AB hat am 06.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,70 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 667,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dios Fastigheter AB einen Umsatz von 666,0 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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