Dios Fastigheter AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dios Fastigheter AB hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,080 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 666,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 622,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at