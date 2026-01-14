DIP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DIP hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 35,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DIP im vergangenen Quartal 13,53 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DIP 14,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at