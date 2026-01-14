|
14.01.2026 06:31:28
DIP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DIP hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 35,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat DIP im vergangenen Quartal 13,53 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DIP 14,23 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!