DIP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DIP hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DIP ein EPS von 43,86 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DIP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at