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14.10.2026 06:31:29
DIP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DIP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 22,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DIP ein Ergebnis je Aktie von 27,15 JPY vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,44 Prozent auf 11,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,06 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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