Direcional Engenharia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Direcional Engenharia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 BRL gegenüber 0,350 BRL im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Direcional Engenharia einen Umsatz von 1,07 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at