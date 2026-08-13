|
13.08.2026 06:31:29
Direcional Engenharia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Direcional Engenharia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 BRL gegenüber 0,350 BRL im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Direcional Engenharia einen Umsatz von 1,07 Milliarden BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!