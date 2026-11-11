Direcional Engenharia: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Direcional Engenharia veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,11 Prozent auf 1,16 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at