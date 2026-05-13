Direcional Engenharia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Direcional Engenharia hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 894,1 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at