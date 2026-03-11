|
Direcional Engenharia stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Direcional Engenharia hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,41 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Direcional Engenharia 0,350 BRL je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,23 Milliarden BRL – ein Plus von 32,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Direcional Engenharia 924,2 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,52 BRL. Im Vorjahr hatte Direcional Engenharia 1,23 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Direcional Engenharia mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,35 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 29,70 Prozent gesteigert.
