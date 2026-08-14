Direct Digital A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Direct Digital A gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresquartal hatten -50,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at