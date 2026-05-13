Direct Digital A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Direct Digital A lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -77,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at