Direct General Aktie

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WKN DE: 812978 / ISIN: US25456W2044

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01.04.2026 03:29:52

Direct Digital Holdings, Inc. Q4 Sales Decline

(RTTNews) - Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) released Loss for fourth quarter of -$11.66 million

The company's bottom line totaled -$11.66 million, or -$22.00 per share. This compares with -$2.18 million, or -$29.88 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 7.4% to $8.41 million from $9.08 million last year.

Direct Digital Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$11.66 Mln. vs. -$2.18 Mln. last year. -EPS: -$22.00 vs. -$29.88 last year. -Revenue: $8.41 Mln vs. $9.08 Mln last year.

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