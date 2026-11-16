Direct Marketing MiX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Direct Marketing MiX lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 9,64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Direct Marketing MiX 5,18 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Direct Marketing MiX im vergangenen Quartal 5,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Direct Marketing MiX 5,38 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at