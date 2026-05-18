Direct Marketing MiX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Direct Marketing MiX hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Direct Marketing MiX im vergangenen Quartal 6,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Direct Marketing MiX 5,99 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at