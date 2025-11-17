|
17.11.2025 06:31:29
Direct Marketing MiX gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Direct Marketing MiX präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 5,18 JPY. Im letzten Jahr hatte Direct Marketing MiX einen Gewinn von 0,760 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,38 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
