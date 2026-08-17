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17.08.2026 06:31:29
Direct Marketing MiX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Direct Marketing MiX stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,13 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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