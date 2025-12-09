Navitas Aktie
Director at Navitas Semiconductor Sells 164K Shares Worth $1.4 Million
Brian Long, Director, disposed of 164,184 shares of Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ:NVTS) through open-market sales on Dec. 1 and Dec. 2, 2025, as reported in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.54); post-transaction value based on Dec. 2, 2025 market close ($8.54).* 1-year price change calculated using December 2nd, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
