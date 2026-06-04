Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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04.06.2026 18:45:01
Director Buys 100,000 Nomad Foods Shares for $913,000
Director Ian G. H. Ashken reported the purchase of 100,000 shares of Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD) at an average price of $9.13 per share on May 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($9.13); post-transaction value based on May 13, 2026 market close ($9.09).* 1-year performance is calculated using May 13th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: Nomad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)