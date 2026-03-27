Gibraltar Industries Aktie
WKN DE: 909681 / ISIN: US37476F1030
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27.03.2026 19:56:19
Director Buys 12K Shares of Gibraltar Industries Stock
James S. Metcalf, Director of Gibraltar Industries (NASDAQ:ROCK), reported the open-market purchase of 12,444 shares for a transaction value of ~$502,000 on March 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($40.35); post-transaction value based on March 10, 2026 market close ($642,940.00).* 1-year price change calculated using March 10, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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