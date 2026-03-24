Kosmos Energy Aktie
WKN DE: A1H7RE / ISIN: BMG5315B1072
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24.03.2026 20:03:46
Director Loads Up With 3.2 Million Shares of Kosmos Energy
Director Adebayo Ogunlesi reported an open-market purchase of 3,157,895 shares of Kosmos Energy (NYSE:KOS) for a transaction value of ~$6.0 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($1.90); post-transaction value based on March 10, 2026 market close ($2.41).* 1-year price change calculated as of March 10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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