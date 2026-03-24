AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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24.03.2026 22:28:35
Director Sells 14,000 AXT Shares for $700,000
Jesse Chen, Director of AXT (NASDAQ:AXTI), reported the sale of common stock in multiple open-market transactions, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($49.70).* 1-year price change calculated as of market close March 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AXT Inc.
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24.03.26
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23.03.26
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20.03.26
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