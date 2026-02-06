Celcuity Aktie
WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007
|
06.02.2026 22:05:40
Director Sells 20,000 Celcuity Shares for $2.4 Million Following 933% Share Price Jump
On Jan. 27, 2026, Director David Dalvey reported the indirect sale of 20,000 shares of Celcuity (NASDAQ:CELC) for a total value of approximately $2.4 million, executed via the Brightstone Venture Capital Fund, LP as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($120.03).* 1-year price change calculated using Jan. 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celcuity Inc Registered Shs
|
11.11.25
|Ausblick: Celcuity präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Celcuity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Celcuity Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celcuity Inc Registered Shs
|106,75
|2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.