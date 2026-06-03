SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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03.06.2026 17:09:41
Director Sells 20,000 Shares of Financial Services Provider, According to Latest SEC Filing
Dallas-based Hilltop Holdings (NYSE:HTH), a diversified financial services provider, reported insider selling in its latest SEC filing.Director Rhodes R Bobbitt reported the sale of 20,000 shares of Hilltop Holdings, totaling approximately $758,000, in multiple open-market transactions on May 26, 2026, and May 27, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.88); post-transaction value based on May 27, 2026 market close ($37.88).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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