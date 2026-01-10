JFrog Aktie

JFrog für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185

10.01.2026 22:44:48

Director Sells 25,000 JFrog Shares for $1.8 Million

Director Sells 25,000 JFrog Shares for $1.8 Million

JFrog (NASDAQ:FROG) delivers DevOps solutions for enterprise software supply chains; a key insider recently reduced their direct holdings.Director Yossi Sela of JFrog (NASDAQ:FROG) disposed of 25,000 ordinary shares in a direct open-market sale on Dec. 10, 2025, for a reported transaction value of $1,750,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($70.00); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close ($68.98).
Nachrichten zu JFrog Ltd. Registered Shs

