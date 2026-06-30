Impinj Aktie

Impinj für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096

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30.06.2026 12:44:01

Director Sells 33,000 Impinj Shares Worth $4.6 Million

Impinj (NASDAQ:PI), a RAIN RFID technology leader serving diverse global industries, saw an insider sale amid ongoing multi-period stake reductions.On June 4, 2026, Impinj Director Sylebra Capital LLC reported the indirect sale of common stock, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($136.84); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($136.18).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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