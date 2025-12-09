Viavi Solutions Aktie
Director Sells 40,000 Shares of Viavi Solutions Stock for $683,600
On November 4, 2025, Donald Colvin, Director at Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV), executed an open-market sale of 40,000 shares, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.09).Note: 1-year performance is calculated using November 4, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
