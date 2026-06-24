Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
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24.06.2026 15:17:01
Director Sells 43,000 Veeco Instruments Shares for $2.7 Million
Veeco Instruments (NASDAQ:VECO), a supplier of semiconductor process equipment, reported a sale by Director Richard A. Damore amid a year of sharp stock gains, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($60.71); post-transaction value based on May 14, 2026 market close ($59.51).* 1-year price change calculated as of May 14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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