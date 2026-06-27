Impinj Aktie
WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096
|
27.06.2026 15:36:01
Director Sells 45,000 Impinj Shares Worth $6.4 Million
Capital LLC Sylebra, Director at Impinj, Inc. (NASDAQ:PI), reported the indirect sale of common stock across open-market transactions on June 2 and June 3, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($141.87).* 1-year price change calculated using June 3rd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Impinj Inc
|
28.04.26
|Ausblick: Impinj zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Impinj legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Impinj vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Impinj zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)