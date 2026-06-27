Impinj Aktie

Impinj für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096

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27.06.2026 15:36:01

Director Sells 45,000 Impinj Shares Worth $6.4 Million

Capital LLC Sylebra, Director at Impinj, Inc. (NASDAQ:PI), reported the indirect sale of common stock across open-market transactions on June 2 and June 3, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($141.87).* 1-year price change calculated using June 3rd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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