SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
06.04.2026 16:49:58
Director Sells 50,000 Shares of Digital Health Platform Stock for $1.9 Million, According to Recent SEC Filing
On April 1, 2026, Gabriel M.I. Mecklenburg, Director at Hinge Health (NYSE:HNGE), executed the sale of 50,000 Class A Common Stock shares for a total consideration of approximately $1.92 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.46); post-transaction value based on April 1, 2026 market close ($38.49).* 1-year performance is calculated using April 1st, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!