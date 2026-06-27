Flywire Aktie
WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039
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27.06.2026 16:06:01
Director Sells 6,524 Flywire Shares Worth $92,000
Edwin J Santos, Director at Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW), reported the sale of Common Stock in an open-market transaction on June 8, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.12); post-transaction value based on June 8, 2026 market close (using $14.12).* 1-year performance is calculated using June 8th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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