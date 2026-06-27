Flywire Aktie

Flywire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.06.2026 16:06:01

Director Sells 6,524 Flywire Shares Worth $92,000

Edwin J Santos, Director at Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW), reported the sale of Common Stock in an open-market transaction on June 8, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.12); post-transaction value based on June 8, 2026 market close (using $14.12).* 1-year performance is calculated using June 8th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flywire Corp Registered Shs

mehr Nachrichten