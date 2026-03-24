Mercury Systems Aktie
WKN: 911843 / ISIN: US5893781089
|
24.03.2026 16:48:40
Director Sells Mercury Systems Shares After 100% Run
On Feb. 25, 2026, Howard L. Lance, director at Mercury Systems (NASDAQ:MRCY), reported an open-market sale of 4,832 common shares for a transaction value of approximately $430,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($88.98); post-transaction value calculated using the Feb. 25, 2026 market close. 1-year price performance calculated using Feb. 25, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercury Systems Inc.
|
02.02.26
|Ausblick: Mercury Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Mercury Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Mercury Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Mercury Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Mercury Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mercury Systems Inc.
|67,00
|4,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX nimmt 23.000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigen sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.