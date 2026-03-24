Mercury Systems Aktie

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WKN: 911843 / ISIN: US5893781089

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24.03.2026 16:48:40

Director Sells Mercury Systems Shares After 100% Run

On Feb. 25, 2026, Howard L. Lance, director at Mercury Systems (NASDAQ:MRCY), reported an open-market sale of 4,832 common shares for a transaction value of approximately $430,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($88.98); post-transaction value calculated using the Feb. 25, 2026 market close. 1-year price performance calculated using Feb. 25, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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