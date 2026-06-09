SEC Aktie

SEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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09.06.2026 16:30:36

Director Sells More Than 10,000 Shares of Fintech, According to Latest SEC Filing

On June 4, 2026, Edwin J Santos, Director, reported the sale of 10,466 shares of Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW) common stock in an open-market transaction, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.69); post-transaction value calculated using transaction date share holdings and filing-reported position value.* 1-year performance data is calculated using June 4th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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