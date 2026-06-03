Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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03.06.2026 13:14:50
Director Sells18,000 Innodata Shares for $1.7 Million
Louise C. Forlenza, Director at Innodata (NASDAQ:INOD), reported the exercise and immediate sale of 18,000 shares of common stock for a total transaction value of approximately $1.70 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($94.47); post-transaction value based on May 21, 2026 market close ($98.53).Note: 1-year performance is calculated using May 21, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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