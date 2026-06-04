Ichor Holdings Aktie
WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059
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05.06.2026 00:14:01
Director Trims Ichor Holdings — the Cycle Bet Is What Matters Now
On May 8, 2026, Director Marc Haugen disclosed the sale of 9,923 shares of Ichor Holdings, Ltd. (NASDAQ:ICHR) in multiple open-market transactions, per a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($72.11); post-transaction value based on May 8, 2026 market close ($74.42).*1-year performance calculated using June 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Ichor Holdings Ltd Registered Shs
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