Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
|
05.03.2026 18:48:51
Director William Boyd Sold Boyd Gaming Shares Worth $2.5 Million. Is the Stock a Buy or Sell?
William R. Boyd, a Director of Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD), reported the indirect sale of 30,000 shares for a transaction value of $2,545,200 on Feb. 18, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($84.84); post-transaction value based on Feb. 18, 2026 market close ($84.75).*1-year performance is calculated using Feb. 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Corps AB
Analysen zu Gaming Corps AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boyd Gaming Corp.
|70,00
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.