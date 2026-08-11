Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
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11.08.2026 15:15:01
Director Yvonne Wassenaar Sold 721 Shares at $75 Before the Rubrik Stock Rally Kicked Off
Yvonne Wassenaar, a Director at Rubrik (NYSE:RBRK), sold 721 shares of Class A Common Stock on Aug. 3, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($75.00); post-transaction value based on Aug. 3, 2026, market close ($74.74).Rubrik operates as a global provider of data security and protection solutions. The company's platform-centric approach addresses the growing complexity of data protection across distributed environments, including on-premises infrastructure, cloud platforms, and SaaS applications. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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