Blackstone Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A1T90Y / ISIN: US09257W1009
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17.08.2026 23:35:01
Director's Big Bet: Blackstone Mortgage Trust Leader Buys 10,000 Shares
Henry N. Nassau, Director, purchased 10,000 shares of Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE:BXMT) on Aug. 4, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.34); post-transaction value based on Aug. 4, 2026, market close ($14.42).Blackstone Mortgage Trust is a significant participant in the commercial real estate finance market, managing a diversified portfolio of senior mortgage debt across multiple geographies. The company's REIT structure and focus on senior-level debt provide a stable, income-generating business model with reduced credit risk exposure relative to subordinated lending strategies. As a subsidiary of Blackstone, the company benefits from access to institutional capital and the broader Blackstone platform's real estate expertise and deal flow.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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