Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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19.08.2026 15:40:01
Director's Confidence Visible as Elanco Leader Buys 10,000 Shares
Paul Herendeen, Director at Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), purchased 10,000 shares of common stock on Aug. 7, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($23.68); post-transaction value based on Aug. 7, 2026, market close ($22.12).Elanco Animal Health is a leading global animal health company with $5 billion in TTM revenue and a market capitalization of $11.8 billion. The company maintains a differentiated market position through its extensive portfolio of branded pharmaceutical products and preventative health solutions, serving both the companion animal and livestock sectors. Despite current net income pressures, Elanco's diversified product offerings and established brand recognition position it as a significant participant in the growing global animal health market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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