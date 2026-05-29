Aviva Aktie
WKN: 854013 / ISIN: GB0002162385
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29.05.2026 19:00:08
Directors’ Deals: Aviva chief Blanc adds to stake
Insurer’s share price has fallen by 8 per cent so far this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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