BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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06.06.2026 06:00:49
Directors’ Deals: BP veteran hives off nearly £2mn in shares ahead of Manifold brouhaha
The group has been struggling to convince the market that it now possesses greater strategic clarityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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