International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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20.03.2026 19:00:03
Directors’ Deals: IAG insiders divest ahead of war-induced sell-off
Airline group’s shares have fallen by a quarter since the attack on IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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