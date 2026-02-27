Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
27.02.2026 19:00:03
Directors’ Deals: Sage directors buy despite AI-induced worries
Group’s share price has tumbled in recent monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!